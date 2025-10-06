Франция снова без премьера: главное об отставке Лекорню

Всего через месяц после своего назначения и через несколько часов после объявления состава правительства премьер Себастьен Лекорню оставил пост из-за разногласий в коалиции. Издания Ouest-france и Le Monde собрали главные факты об отставке Лекорню.

Антирекорд

Лекорню установил антирекорд. Он занимал пост всего 27 дней и ни дня не провел во главе правительства, которое только что назначил. Лекорню стал пятым премьером Франции менее чем за два года.

Причины отставки

«Макронист» Лекорню полагался на поддержку консервативной партии «Республиканцы», но ее не устроило количество соратников Макрона в новом кабинете министров. Партия была особенно возмущена приходом Брюно Ле Мэра в Министерство вооруженных сил. После объявления об отставке Лекорню объяснил причины своего решения.

«В течение трех недель я пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для государства и социального обеспечения. <…> Но политические партии продолжают действовать так, как будто у них абсолютное большинство в Ассамблее. Я был готов к компромиссу, но каждая партия хочет, чтобы другая партия приняла её программу целиком. Нам нужно изменить наше мышление», - подчеркнул Лекорню

Он завершил свою речь призывом к преодолению внутрипартийных разногласий: «Вы всегда должны ставить свою страну выше своей партии и уметь слушать своих сторонников, но всегда думать о французском народе».

Лидер республиканцев Брюно Ретайо посетовал на «проблему доверия» к Лекорню и заявил, что тот «скрыл» от него назначение Брюно Ле Мэра в правительство.

Последствия

Один из лидеров французских крайне правых сил, Марин Ле Пен, вновь призвала президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание, назвав это решение «абсолютно необходимым». Марион Марешаль, президент движения «Идентичность и свободы», также призвала к «возвращению выборов» и созданию «максимально широкой коалиции правых».

«Непокоренная Франция» предложила другим левым партиям «встретиться сегодня днём». Однако национальный секретарь партии «Экологов» Марин Тонделье предположила, что встреча не состоится из-за серьезных разногласий между левыми силами.

Председатель Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве заявила, что «путь диалога все еще возможен».

«Наши сограждане ожидают, что мы сядем за стол переговоров. Необходимо срочно разработать пакт о стабильности и ответственности, чтобы оправдать их ожидания», - подчеркнула она.

Лидер республиканцев Брюно Ретайо заверил, что его партия не «перейдет в оппозицию» президентскому лагерю.

После отставки Себастьена Лекорню политическая ситуация находится в руках Эммануэля Макрона. Первым вариантом для президента является назначение нового премьер-министра. Однако найти кандидата, способного сформировать правящую коалицию, будет очень сложно, пишет Les Echos.

Второй сценарий - новый роспуск Национальной ассамблеи и возвращение к выборам. Этот вариант в первую очередь поддерживает «Национальное объединение», партия Ле Пен, победившая на последних досрочных парламентских выборах.

Летом Макрон заявил, что он против этого варианта. Он отметил, ссылаясь на пример Германии, что «политические лидеры должны знать, как работать вместе». И даже в случае новых выборов существует риск, что политическая ситуация останется раздробленной, и явного большинства не будет.

Третий сценарий - отставка Макрона. Это требование выдвигают крайне правые и левые.

Если Макрон решит назначить нового премьера, действующему правительству придется заниматься текущими делами до назначения преемников. Максимальный срок полномочий уходящего в отставку правительства не регламентирован.

В случае отставки Макрона, согласно Конституции Франции, временно исполняющим обязанности будет председатель Сената Жерар Ларше. Новые президентские выборы должны будут состояться в течение 20–35 дней после объявления Конституционным советом «вакуума власти».