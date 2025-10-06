В Харькове готовятся к самой тяжелой зиме за последние три года

Предстоящая зима будет самой сложной за последние три года для Харькова из-за проблем с электроснабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

© Газета.Ru

«Уничтожено две трансформаторные подстанции, которые питали наш город. Уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны», — написал он.

Терехов также пояснил, что в данный момент без электричества остаются порядка 3,5 тысячи абонентов.

В ночь на 6 октября Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Объект находится в районе Харьковского канатного завода и, по данным канала, восстановлению не подлежит.

5 октября в Харькове также зафиксировали перебои с электричеством. Свет пропал после серии взрывов в городе. Как писало украинское агентство УНИАН, за четверть часа в населенном пункте произошли 14 взрывов. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях страны — Харьковской, Сумской и Черниговской.