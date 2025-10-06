Проевропейские силы в Грузии не смогут прийти к власти легальными методами, поскольку нынешние власти поддерживаются абсолютным большинством. Как сообщает «КП», такое мнение выразил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя прошедшие столкновения на улицах Тбилиси.

Эксперт отметил, что представители оппозиции не смогут победить председателя партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили на выборах, из-за чего решили прибегнуть к протестам. Украинский след в этой истории может быть, но скорее всего он не значителен.

При этом российское влияние на власти Грузии Минченко исключает — в Тбилиси куда больше заметен след Анкары, нежели Москвы.

«Я думаю, что у нас идет очередной цикл сжатия-расширения, через который неоднократно проходила Россия, Российское, Московское царство, Российская империя, Советский Союз. Если мы посмотрим на Закавказье, то увидим, что Турция переигрывает результаты войн конца XVIII и XIX веков», — сказал он.

Напомним, что 4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна протеста. Некоторые из демонстрантов попытались штурмом взять президентский дворец. Кроме того, Служба госбезопасности страны изъяла партию вооружения, боеприпасов и взрывчатки — преступники планировали устроить диверсию во время голосования, а также захватить дворец президента.