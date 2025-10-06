Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, занявший пост 9 сентября, подал в отставку 6 октября, пишет Le Figaro. Назначенное Лекорню правительство просуществовало менее 24 часов, французы возложили вину за это на президента Эммануэля Макрона.

Лекорню стал пятым премьером Франции менее чем за два года. Правительство Лекорню минимально отличалось от предыдущего кабинета министров, за исключением того, что Брюно Ле Мэр был назначен министром вооруженных сил, а Ролан Лескюр - министром финансов.

В пятницу Лекорню пошел на значительную уступку оппозиционным партиям, пообещав не прибегать к спорному конституционному маневру, который позволяет правительству принимать законы без голосования. Ранее предполагалось, что правительство может принять новый бюджет таким способом.

Лекорню полагался на поддержку консервативной партии «Республиканцы», но ее не устроило количество соратников Макрона среди министров. Партия была особенно возмущена приходом Ле Мэра в Министерство вооруженных сил.

«Себастьен Лекорню прав: Францией невозможно управлять, поскольку политики думают только о своих интересах и забывают о Франции и французском народе», - написал в комментариях к статье пользователь под ником GRJ

«Бедный Макрон уже не отличает правую ногу от левой», - добавил c’est sur.

«Макрону стоит просто уехать жить в Палестину», - заявил 3641989