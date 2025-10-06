Евросоюз не смог оказать влияние на итоги выборов в парламент Чехии, так как эта страна имеет устоявшиеся политические институты. Такое мнение высказал политолог Вадим Трухачев, слова которого приводит News.ru.

Он также отметил, что на результаты голосования в Чехии повлиял и очень низкий уровень коррупции.

Сийярто предрек новую политическую эпоху в ЕС после выборов в Чехии

«Это страна с устоявшейся демократией и устоявшимися институтами, страна намного менее коррупционная. (…) Имеет более разветвленную и разнообразную идеографически и тематически внешнюю политику, — пояснил Трухачев на пресс-конференции в «России сегодня».

Ранее оппозиционное движение ANO Андрея Бабиша выиграло выборы в Палату депутатов в Чехии, набрав 34,51%. За него проголосовали 1 940 507 избирателей. В ходе предвыборной кампании движение выступило за защиту национальных интересов, увеличение социальных расходов и сокращение помощи Киеву. Газета The Guardian констатировала, что ANO «направит страну на путь, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией».