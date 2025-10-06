Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что страны Балтии и Польша наносили ущерб переговорам по Украине пять раз с 2014-го по 2021 год. Об этом Царев рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель дала венгерскому изданию интервью, в котором прокомментировала причины украинского кризиса. Она рассказала, что Польша и страны Балтии не поддержали ее идею о прямых переговорах с Россией в 2021 году.

Меркель напомнила, что она предлагала создать новый формат переговоров от лица ЕС, но восточноевропейские страны этому воспротивились. По словам бывшего канцлера, отказ от прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным повлиял на дальнейшее развитие событий.

«Польша и страны Прибалтики всегда отличались агрессивной риторикой по отношению к России. Это было и в 2021 году, и в 18-м, и 19-м, и в 14-м, и в 15-м. Только сейчас у Польши немного поменялась риторика», - так это прокомментировал Царев.

По его мнению, позицию по украинскому конфликту сейчас меняют многие. Меркель не стала исключением, заключил Царев.