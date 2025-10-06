Последствия противостояния Российской Федерации с Западом нанесут сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем телеграм‑канале.

Войну между Западом и РФ можно избежать только в одном случае — если на Украине будет устранен нынешний режим, а политика бывшей советской республики будет направлена в совершенно другом направлении, поделился своей точкой зрения он.

По мнению украинского парламентария, если же этого не произойдет, вероятность большой войны крайне высока.

«И тогда остается задать один вопрос: где в этой войне окажется Украина?», — задался вопросом нардеп.

Ответ на этот вопрос очевиден, так как масштабная война еще не началась, а Украина уже переживает страшные последствия, резюмировал Дмитрук.

В Москве неоднократно говорили о том, что давить на Российскую Федерацию в вопросе урегулирования конфликта на Украине бесполезно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона готова обсуждать с бывшей советской республикой политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом, по словам главы российского дипломатического ведомства, Москва по-прежнему не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.