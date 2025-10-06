Вооруженный конфликт России и Украины закончится в диапазоне от двух месяцев до года. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

© Александр Полегенько/ТАСС

«Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия от завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно», — добавил он, рассуждая об исходе конфликта.

Меркель назвала пандемию Covid-19 одной из причин конфликта на Украине

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пофантазировал, что бы сделал в первую очередь, если бы занял пост президента. По его словам, он бы поехал в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, чтобы «подводить итоги наших отношений с 1991 года по проблемным зонам».