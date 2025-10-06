В Эстонии отреагировали на слова Меркель о вине стран Балтии в начале СВО

Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о вине стран Балтии в начале Россией специальной военной операции (СВО) бросают на нее тень. Об этом пишет председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон на своей странице в соцсети X.

«К сожалению, это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии», — рассказывает эстонский чиновник.

Меркель назвала пандемию Covid-19 одной из причин конфликта на Украине

Михкельсон добавил, что это заявление Меркель является крайне неприятным, упомянув также историю с подрывом «Северных потоков».

Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале СВО. По ее словам, в 2021 году страны выступили против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией.