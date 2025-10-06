Отставка премьера Франции загнала Макрона в ловушку

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню загнала президента Эммануэля Макрона в ловушку: если он не найдет подходящую кандидатуру на этот пост, то ему придется либо назначить формально премьера или объявить выборы в стране. Второй вариант чреват приходом к власти правых сил, сообщил политолог Иосиф Фельдман.

«Если Макрон не сможет найти подходящую кандидатуру, ему придется либо назначить безликую фигуру, либо объявить досрочные парламентские выборы. Второй вариант пугает обитателя Елисейского дворца, поскольку он чреват приходом к власти правых сил», — заявил Фельдман.

Макрон несколько часов гулял в одиночестве по Парижу после отставки кабмина

Его слова приводят «Известия».

Ранее телеканал BFMTV опубликовал кадры, на которых Макрон в одиночестве гуляет по Парижу после отставки правительства. Президент был замечен возле сквера на острове Сите в сопровождении охраны. Прогулка совпала с подготовкой к церемонии введения в Пантеон Роберта Бадинтера. Позже Макрон вернулся в Елисейский дворец.