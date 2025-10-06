Орбан: Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет сближаться с ЕС

Правительство Венгрии пока не планирует вводить в стране единую европейскую валюту - евро, - поскольку не хочет устанавливать еще более тесные связи с Евросоюзом, который находится под угрозой распада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном венгерской торгово-промышленной палатой в подкасте Economx Money Talks.

"Этот вопрос точно не будет стоять в моей повестке дня", - сообщил Орбан по поводу перспектив вхождения Венгрии в зону евро.

Он пояснил, что "ЕС сейчас расшатывают", поэтому он не хотел бы еще больше связывать с этим объединением судьбу своей страны.

"Если не произойдут радикальные перемены, то Евросоюз останется лишь временным эпизодом в нашей жизни", - сказал премьер.

Ранее правительство Венгрии неоднократно отмечало, что страна пока не готова к введению евро, поскольку не соответствует Маастрихтским критериям. Такие критерии установлены Договором о Европейском союзе от 1992 года и касаются финансово-экономических показателей, необходимых для вступления в еврозону. По ним оцениваются устойчивость финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса.

Вопрос о вхождении в зону евро стоит перед Венгрией с тех пор, как она присоединилась к ЕС в 2004 году. Ранее правительство отмечало, что страна пока не может сделать такой шаг, поскольку не выдержит экономической конкуренции, в том числе из-за того, что лишится самостоятельной денежно-финансовой политики.

Действующий в рамках ЕС валютный союз объединяет сейчас 20 стран, официальной валютой которых является евро. Помимо Венгрии, среди членов ЕС единую валюту пока не используют Болгария, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.