Трамп заявил, что США могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме
Президент США Дональд Трамп входе парада в честь военно-морских сил (ВМС) в штате Вирджиния заявил, что Соединенные Штаты могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
По словам Трампа, во Вьетнаме США перестали бороться за победу.
«Мы бы легко победили. Легко бы победили в Афганистане. Легко выиграли бы любую войну. Но мы были политически корректными: давайте легче. Теперь мы не политкорректны, мы выигрываем», — поделился Трамп.