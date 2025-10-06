Париж «на грани краха» и бедствие в Тибете: о чем пишут зарубежные СМИ

Обстановка в мире остается напряженной: пока очередное правительство Франции сталкивается с кризисом, Китай и Непал борются со стихией. Как эти темы освещают зарубежные СМИ - читайте в материале «Рамблера».

Новое правительство Франции

Новое французское правительство во многом похоже на старое, за исключением того, что Брюно Ле Мэр назначен министром вооруженных сил, а Ролан Лескюр - министром финансов, пишет Politico. Лескюру, союзнику президента Эммануэля Макрона и бывшему министру промышленности, который в прошлом году претендовал на пост премьер-министра, предстоит, пожалуй, самая сложная задача. Напряженные переговоры по бюджету на следующий год уже ведутся.

Неожиданным образом Ле Мэр, бывший министр экономики, покинувший политику в прошлом году, вернулся в правительство в качестве министра вооруженных сил - пост, который новый премьер Себастьен Лекорню занимал до своего недавнего повышения. Политические силы, представленные в разных администрациях Макрона, в целом остаются теми же, хотя Лекорню - уже пятый премьер Франции менее чем за два года.

В пятницу Лекорню пошел на значительную уступку оппозиционным партиям, пообещав не прибегать к спорному конституционному маневру, который позволяет правительству принимать законы без голосования. Ранее предполагалось, что правительство может принять новый бюджет таким способом.

Новый премьер дал понять, что готов пойти на значительные бюджетные уступки Социалистической партии, чтобы заручиться ее поддержкой. Но ему следует действовать осторожно, чтобы сохранить поддержку консервативной партии «Республиканцы».

Правительство Лекорню, критикуемое со всех сторон и ослабляемое изнутри недовольными министрами-республиканцами, оказалось на грани краха уже в понедельник, в первый день своего правления, пишет France Bleu. Лидер «Республиканцев» был крайне возмущен составом правительства, «который не отражает обещанного прорыва», и срочно созвал стратегический совет своей партии.

Республиканцы - не единственные, кто возмущен новым правительством. Даже в лагере макронистов назначение первой волны министров вызвало критику. Они предупредили, что правительство может снова рухнуть, если не будет фундаментальных изменений.

Стихийное бедствие в Тибете

Сотни туристов, застрявших из-за метели у восточного склона Эвереста в Тибете, были эвакуированы спасателями, сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ. Агентство подчеркивает, что на Гималаи обрушились необычно сильный снегопад и ливень.

Снегопад в долине Карма, расположенной на высоте в 4200 метров, начался в пятницу вечером и продолжался всю субботу. В воскресенье 350 туристов достигли небольшого городка Цюйдан, а с оставшимися более чем 200 туристами удалось связаться. Информации о пострадавших пока нет.

На прошлой неделе сотни туристов решили отправиться в отдаленную долину Карма, ведущую к восточному склону Эвереста, воспользовавшись восьмидневным празднованием Дня независимости в Китае.

«В горах было очень сыро и холодно, угроза получить переохлаждение была реальной. Погода в этом году необычная. Гид сказал, что никогда не встречал такой погоды в октябре», - рассказал Чэнь Гэшуан, член группы из 18 человек, дошедших до Цюйдана.

Сотни местных жителей и спасателей были отправлены на помощь в уборке снега, блокирующего доступ к этому району, где оказались в ловушке почти тысяча человек.

Долина Карма, впервые исследованная западными путешественниками столетие назад, - относительно нетронутая часть района Эвереста. В отличие от засушливого северного склона вершины, она может похвастаться пышной растительностью и нетронутыми альпийскими лесами, питаемыми талыми водами ледника Кангшунг у подножия самой высокой горы в мире.

К югу от Тибета, в Непале, сильные дожди спровоцировали оползни и внезапные наводнения, которые с пятницы привели к гибели как минимум 47 человек, отмечает Al Jazeera. Тридцать пять человек погибли в результате оползней в восточном районе Илам на границе с Индией. Девять человек пропали без вести после того, как их унесло паводковыми водами, а трое погибли от ударов молний.