Премьер Франции назвал причину своей отставки

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что его уход с поста был вызван невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны. Его слова передает The Washington Post.

«Быть ​​премьер-министром — трудная задача, особенно в данный момент», — сказал политик.

При этом Лекорню подчеркнул, что старался «проложить путь вперед», однако «партийные аппетиты» сделали поиск компромисса практически невозможным.

«Каждая политическая партия ведет себя так, как будто у нее есть собственное большинство в парламенте», — добавил он.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности, со стороны правых партий.