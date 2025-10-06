Очередной «майдан» в Тбилиси провалился. Как сообщает РИА Новости, в Грузии протестующие попытались захватить президентский дворец после выборов, а полиция — по инерции потушила покрышки и разогнала протестующих. Все события вспыхнули и погасли за выходные и продолжения, похоже, не будет.

Лидеров протеста, скорее всего, ждут новые трудности — с высокой долей вероятности их арестуют за попытку свержения конституционного строя. Они сами это поняли и перекладывают ответственность друг на друга, заявляя о «российских провокаторах».

Автор отмечает, что события стали послесловием к провалу попытки цветной революции в Грузии, в которую Запад вложился год назад. Страну раскачивали несколько месяцев по известным методичкам, однако правительство устояло и отстояло волеизъявление большинства на парламентских выборах. Сейчас же протест повторился как фарс, в ускоренной форме: снова выборы, снова оппозиция не признала их и заявила, что у нее украли победу.

Не менее важно и то, что провал пятого за четыре года «майдана» — это подведение черты под эпохой цветных революций. Причем подвела ее именно Грузия, с которой эта эпоха на пространстве бывшего СССР началась в 2003 году. Технология смены режимов разобрана и изучена до мельчайших деталей, и стала устаревать. Однако расслабляться нельзя, поскольку «аферисты будут адаптироваться к новым условиям» и изобретать «новые способы жульничества» — относится это не только к мошенничеству по телефону, но и к большой политике.