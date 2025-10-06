Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало специальной военной операции на Украине, является лукавством. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-германист Александр Камкин.

Ранее Меркель обвинила Польшу, Латвию, Литву и Эстонию в начале специальной военной операции на Украине. В интервью венгерскому изданию Partizán она заявила, что эти страны в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.

Делая подобные заявления, госпожа Меркель лукавит, ведь одним из главных саботажников попыток России предложить единую и неделимую архитектуру безопасности была как раз Германия. Когда в начале 2022 года Олаф Шольц прилетал в РФ, наш президент довел до него позицию Москвы о неприемлемости членства Украины в НАТО, о недопустимости нацистской идеологии на Украине. Но в ответ Шольц, усмехаясь, сказал, что ему смешно слышать про геноцид на Донбассе. И именно это стало точкой невозврата в российско-европейских отношениях. Так что попытка Меркель свалить все на сателлитов Германии выглядит просто смешно. Не стоит забывать о сделанном ею в 2023 году заявлении о том, что Германия и Франция сознательно обманывали Россию в части Минских соглашений для поддержки Украины и для укрепления украинской армии. Таким образом, сейчас можно говорить, что Меркель хочет переложить ту ответственность, которую несет лично она, на второстепенные страны, которые без финансовой и дипломатической поддержки со стороны Германии не вели бы себя столь нагло. Не стоит забывать и том, что немецкая армия оказывает логистическую поддержку упомянутым Меркель странам, что в Литве и в Польше размещены немецкие войска. Поэтому здесь можно сказать, что бабка врет. Александр Камкин Политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова

Находясь на посту немецкого канцлера, Меркель была нацелена на динамичное развитие экономических отношений ФРГ и России, несмотря на первую волну санкционного давления на Москву, начавшуюся в 2014 году, подчеркнул эксперт.

«Но двойные стандарты в отношении Украины, а также абсолютное игнорирование торжества нацистской идеологии в этой стране и абсолютное игнорирование преступлений киевского режима на Донбассе лишало немецкую дипломатию солидности восприятия в Москве», - добавил Камкин.

Меркель ранее назвала чушью мнения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина в Европейском союзе.