Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что еще в 2021 году входящие в ЕС страны Восточной Европы хотели спровоцировать конфликт с Россией. Об этом сообщает NEWS.ru.

Кортунов прокомментировал новые заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об украинском кризисе. В интервью венгерскому изданию Меркель рассказала, что Польша и страны Балтии не поддержали ее инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году.

В Совфеде ответили на слова Меркель о «троянском коне» Путина в ЕС

Меркель напомнила, что она предлагала создать новый формат переговоров от лица ЕС, но восточноевропейские страны этому воспротивились. По словам Меркель, отказ от прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным повлиял на дальнейшее развитие событий.

Кортунов отметил, что помнит эту ситуацию и даже обсуждал ее с немецкими дипломатами в Москве. Он подчеркнул, что это было летом 2021 года, после встречи российского и американского лидеров в Женеве.

«Нельзя сказать, что она была очень плодотворна, но диалог начался, какие-то надежды стали возникать. Тогда Меркель выступила с заявлением, что как-то нехорошо получается, что США с Россией общаются, и в том числе на высшем уровне, а Европа нет», - сказал политолог.

Он напомнил, что Меркель предложила провести саммит ЕС и России летом или осенью 2021 года, но «восточный фланг выступил против». По его мнению, Польша, Эстония, Латвия и Литва были готовы к эскалации.