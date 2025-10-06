Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия Covid-19 стала одной из причин начала конфликта на территории Украины. Об этом сообщает Bild со ссылкой на ее интервью венгерскому изданию Partizan.

По ее мнению, отсутствие прямых переговоров лидеров Евросоюза с президентом Владимиром Путиным усложнило поиск компромиссов по Украине. Видеоконференций в таких ситуациях недостаточно, подчеркнула политик.

«Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что «коронавирус – главная причина», которая в итоге привела к прямому столкновению Москвы и Киева.

В том же интервью Меркель возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и страны Балтии. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

