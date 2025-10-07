Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли стран Балтии в начале специальной военной операции России на Украине «бросают тень» на её политическое наследие. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X (бывший Твиттер).

Это бросает тень на весь период её пребывания на посту канцлера Германии,отметил Михкельсон, назвав высказывания экс-канцлера «крайне неприятными».

Telegraph: Слова Меркель о виновниках СВО поссорили Германию и Польшу

Ранее Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала, что в 2021 году Польша и страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — выступили против её инициативы о запуске нового формата прямого диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

По словам бывшего канцлера, эти государства опасались, что подобные переговоры приведут к разногласиям внутри ЕС и не позволят выработать единую позицию по отношению к Москве. В итоге, подчеркнула Меркель, дипломатические усилия по урегулированию напряжённости оказались заблокированы, что частично повлияло на дальнейшее развитие событий.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «непосредственным триггером» конфликта стали отказ Киева выполнять минские соглашения и обстрелы Донбасса. В конце 2022 года в интервью Die Zeit Меркель признала, что минские договорённости были необходимы для укрепления обороноспособности Украины, о чём также говорил и бывший президент Франции Франсуа Олланд. После этих слов в Кремле сравнили минские соглашения с «игрой в напёрстки».