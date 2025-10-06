Обзор иноСМИ: Фон дер Ляйен под угрозой и «чешский Трамп» против Украины

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Фон дер Ляйен не может расслабиться»

Пленарное заседание Европарламента 6 октября начнется с совместных дебатов по вотуму недоверия. В заседании примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вся коллегия комиссаров. Как пишет Politico, в последнее время фон дер Ляйен не может расслабиться - на каждом углу ее поджидает голосование по вопросу ее лидерства. За последние три месяца она столкнулась с тремя угрозами вотума недоверия. На этой неделе, согласно исследованию Politico, фон дер Ляйен почти наверняка останется в безопасности. Но что дальше?

Социал-демократическая партия, либеральная группа «Обновление», Зелёные и даже часть правоцентристской Европейской народной партии фон дер Ляйен встревожены её деятельностью. Учитывая, что для голосований требуются подписи всего 72-х депутатов из 720, вотумы недоверия могут стать рутиной, подчеркивается в статье. Даже если парламентское голосование не приведет к отстранению фон дер Ляйен от должности, оно может подорвать ее позиции. Речь идет о торговых соглашениях с США и Латинской Америкой, а также о первом пакете мер Еврокомиссии по «упрощению», направленном на устранение бюрократической волокиты в ЕС. Депутат Европарламента, пожелавший остаться анонимным, указал Politico на невыгодное для ЕС торговое соглашение с США, которое напрямую ассоциируется с фон дер Ляйен, и ее бюджет, который, «похоже, не нравится никому в парламенте».

В Турции связали Нобелевскую премию Трампа с Эрдоганом

Если движение ХАМАС, которое сопротивлялось Израилю в секторе Газа на протяжении 24 месяцев, теперь преподает урок дипломатии, в этом следует искать руку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви. СМИ писали, что в ХАМАС отклонят новый мирный план президента США Дональда Трампа. Однако Трамп позвонил Эрдогану и проблема была решена, утверждает автор статьи. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Трамп сказал турецкому коллеге, что много сделал для Анкары, и теперь ему нужно, чтобы Анкара сделала кое-что для него.

Спустя шесть-семь часов после этого разговора представители ХАМАС опубликовали заявление, в котором поддержали усилия Трампа. По версии автора статьи, пока премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался изолировать ХАМАС, он изолировал самого себя. По мнению Сельви, большую роль в этом сыграло глобальное лидерство Эрдогана. Позже Трамп сказал, что Эрдоган - «жесткий парень», но они - друзья. Он подчеркнул, что президент Турции «очень помог» в переговорах с ХАМАС и был в этом «великолепен». Если Трамп получит Нобелевскую премию, к которой он так отчаянно стремится, вклад Эрдогана в это будет огромен, заключил автор статьи.

«Еще один антиукраинский голос в ЕС»

В минувшие выходные европейский истеблишмент потрясла победа праворадикального популиста Андрея Бабиша и его движения ANO на парламентских выборах в Чехии. Партия Бабиша заняла первое место с большим отрывом. Это может добавить еще один антиукраинский голос за стол переговоров европейских лидеров, пишет финское издание Iltalehti. В международных СМИ Бабиша сравнивают с Дональдом Трампом из-за его популистского стиля и делового опыта. Бабиш проиграл президентские выборы 2023 года генералу Петру Павлу, но остался ведущей фигурой в оппозиции и построил свою новую кампанию на экономических обещаниях и критической линии в отношении ЕС.

Партия Бабиша пообещала снижение налогов, повышение зарплат и большую поддержку домохозяйств, а также ужесточение иммиграционного законодательства. В Западной Европе эти выборы называют переломным моментом в позиции Чехии по Украине. По версии аналитиков, победа Бабиша может существенно изменить курс страны на поддержку Киева. Бабиш позиционировал себя как союзника пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана , а его ANO входит в критикующую ЕС группу «Патриоты Европы» в Европарламенте, отмечается в статье. Финский эксперт Хейно Нюссёнен назвал Чехию одной из самых стабильных демократий в Центральной Европе. Он подчеркнул, что усталость избирателей от поддержки, оказываемой Украине, реальна, и это может найти отражение в предстоящей правительственной программе. По его словам, в Чехии много людей, которые считают, что на Украину тратится слишком много денег.

«Отказ Турции от российского газа невозможен»

Многочисленные проблемы продолжат омрачать турецко-американские отношения. Дружелюбный тон Эрдогана во время визита в Белый дом этого не изменил, считает автор Ekonomim Илькер Туран. По его мнению, дебаты об успешности визита президента Турции в США продолжатся, если не будут полностью раскрыты детали обсуждавшихся вопросов и принятые сторонами обязательства. Похоже, Эрдоган дал конкретные обещания, но что он получил взамен, неизвестно. Партия президента преподносит этот визит как крупный успех, в то время как оппозиция называет его серьезным провалом. По словам Турана, Эрдоган не раз выражал желание быть принятым в США. Он считает, что такое приглашение подтверждает его статус мирового лидера. Наконец, его пригласили в Белый дом и американский президент осыпал президента Турции бесконечными комплиментами.

Зная, что Трамп легко выходит из себя, Эрдоган избегал любых обсуждений войны в Газе или дисбаланса в нынешней структуре ООН. Среди подарков, преподнесенных Трампу президентом Турции, было объявление о решении Turkish Airlines закупить у Boeing большое количество самолётов. Трамп, стремящийся к всестороннему оживлению американской экономики, может счесть это важным. Более проблемным шагом стало согласие Турции на поставки американского сжиженного природного газа. У Турции есть долгосрочные соглашения о закупке природного газа с Россией. Дополнительные потребности легко мог бы удовлетворить Азербайджан. Трамп требовал от членов НАТО отказаться от закупки российского топлива, но Турция слишком сильно зависит от импорта из РФ - полностью отказаться от него в краткосрочной перспективе невозможно. Автор статьи подчеркивает, что Турция должна избегать ссор с Россией: попытка внезапно изменить систему поставок топлива не только испортит отношения с Москвой, но и обойдется очень дорого.

Россия превосходит НАТО по военному производству

Несмотря на значительное внешнее давление, российская оборонная промышленность продолжает активно развиваться и обеспечивать ВС РФ всем необходимым, пишет dikGAZETE. По мнению автора статьи, коллективные попытки Запада подорвать экономический потенциал России и не допустить достижения ею стратегических национальных целей развития провалились. Генсек НАТО Марк Рютте сделал неожиданное признание в интервью газете The New York Times, заявив, что Россия превзошла альянс по возможностям военного производства. Он подчеркнул, что объем боеприпасов, производимых Россией всего за три месяца, в три раза превышает общий годовой объем производства стран НАТО.

Рютте подчеркнул, что Россия восстанавливается беспрецедентными в современной истории темпами, добавив, что это «серьёзный геополитический вызов». Согласно данным, предоставленным Рютте, российская оборонная промышленность обеспечила себе подавляющее преимущество перед НАТО. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская оборонная промышленность демонстрирует более высокие темпы производства по сравнению с американским военно-промышленным комплексом. По его словам, в США берут старый танк Abrams и ремонтируют его в течение двух лет, а Россия может произвести новый Т-90 за месяц. По словам Джонсона, аналогичная ситуация наблюдается в производстве артиллерийских снарядов. В то же время комментаторы британского телеканала Sky News утверждают, что Киев проигрывает Москве гонку беспилотных вооружений.