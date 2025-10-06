Макрона назвали «дьяволом» и призвали уйти в отставку: что творится во Франции

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал президента Франции Эммануэля Макрона дьяволом и призвал его уйти в отставку. Отрывок программы на телеканале BFMTV с его участием опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Дюпон-Эньян отметил, что «ужиная с дьяволом, даже самой длинной ложкой, все равно не останешься в выигрыше». По его мнению, именно Макрон виноват в политическом кризисе и цензуре во Франции.

«Именно он несёт за это ответственность. Поэтому я предлагаю его отстранение от должности — применение статьи 68 (Конституции Франции — прим. ред.). Ведь это в руках депутатов. А насчет роспуска парламента — кто знает, решится ли он на это», — заявил он.

Напомним, что за последние два года во Франции сменилось уже пять глав правительств. 9 сентября Макрон назначил премьер-министром Себастьена Лекорню. 5 октября он объявил о формировании своего правительства, а 6 октября СМИ сообщили, что он подал в отставку.