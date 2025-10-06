Ле Пен обратилась с призывом к Макрону после отставки премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки премьера-министра Себастьяна Лекорню должен распустить нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание. С таким призывом Марин Ле Пен в социальной сети X.

«Решения нет и завтра его не будет: я призываю президента Республики распустить Национальное собрание», — написала она.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что Макрон также должен покинуть свой пост

6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения. Как сообщается, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности со стороны правых партий.