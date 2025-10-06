План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа стал неожиданной и неприятной развязкой событий для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и был воспринят как предательство. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Проект плана американского лидера по Газе был представлен израильскому премьеру во время его нахождения в Нью-Йорке в присутствии его ближайших советников и политиков США.

По данным издания, это был не единственный удар для Нетаньяху. Проект плана Трампа стал результатом активного лоббирования со стороны Катара, Саудовской Аравии и других влиятельных мусульманских стран, которое также сыграло на гневе американского президента по поводу удара Израиля 9 сентября по политическим переговорщикам палестинского движения ХАМАС в Дохе.

За кулисами ультиматума: почему оптимизм Трампа удивил Нетаньяху

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первый этап его мирного плана по сектору Газа будет завершен до 12 октября.

Ранее сообщалось, что Израиль оказался в зависимой позиции от США после согласия на сделку Трампа.