Мнение о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина в Европейском союзе являются чушью. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Partizan. Оно опубликовано на YouTube.

«Виктор Орбан всегда представлял свою позицию на европейской арене и часто весьма убедительно обосновывал позицию Венгрии (...) Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом», — сказала она.

По словам бывшей главы правительства Германии, венгерский премьер всегда стремится к компромиссам. Она также отметила, что Венгрия не имеет выхода к морю, что не позволяет ей доставлять сжиженный природный газ (СПГ). Меркель подчеркнула, что из-за этого страна продолжает импортировать российские энергоресурсы.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия обратится в суд, если Европейский союз нарушит собственные законы, чтобы лишить республику права вето. По словам венгерского премьера, сейчас в ЕС рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, поддерживающие Брюссель.