Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку на следующий день после того, как объявил состав своего кабинета министров. Как передает Le Figaro, президент Эмманюэль Макрон принял ее.

Таким образом, Лекорню поставил рекорд по времени, на протяжении которого он был главой правительства. Он покинул свой пост через 27 дней после назначения, это самый короткий срок полномочий премьер-министра в истории Франции.

Макрон назначил главой правительства страны бывшего министра обороны Себастьена Лекорню 9 августа. Его главной задачей было "проведение консультаций с политическими силами, представленными в парламенте", чтобы убедить депутатов принять бюджет и "достичь договоренностей, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы". Он стал пятым премьером за два последних года. В должность он вступил на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Они продолжались на протяжении всего премьерства Лекорню. В начале октября на улицы страны вышли свыше миллиона рассерженных граждан. От Лекорню потребовали отказаться от заложенных в проекте бюджета на 2026 год мер, которые ударили бы по интересам большинства простых французов - таких как заморозка пенсий, рост стоимости лекарственных препаратов, сокращение выплат по безработице, а также урезание на несколько тысяч числа служащих, работающих на государство.

Тем не менее премьер сформировал правительство, назначив в воскресенье 18 министров. Первое заседание нового совета министров было назначено на понедельник, а во вторник он должен был представить доклад о положении в стране. Состоятся ли они теперь, после отставки Лекорню, неизвестно.