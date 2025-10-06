Жена Трампа вышла на публику в кожаной куртке и облегающих джинсах

Первая леди США Мелания Трамп показала фигуру в облегающих джинсах. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Дональд Трамп и его жена Мелания посетили мероприятие по случаю 250-летия военно-морского флота США в городе Норфолке, штат Вирджиния. Первая леди Америки появилась на публике в белой рубашке, шоколадной кожаной куртке, синих облегающих джинсах и черных лоферах. Она добавила к образу кепку и кольца. Мелания Трамп распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

Журналисты отметили, что наряд жены президента США напоминает образ инструктора военно-морской школы Шарлотты «Чарли» Блэквуд из фильма «Лучший стрелок».

© Газета.ру

В сентябре Дональд Трамп и его жена Мелания прилетели в Великобританию. Супругов встретили у вертолета принц Уильям и Кейт Миддлтон. После этого их проводили на прием к королю Карлу III и королеве Камилле. Первая леди США появилась на публике в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с юбкой, туфлях на каблуках и широкополой шерстяной шляпе фиолетового цвета.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что жена Трампа выбрала такой головной убор, чтобы оставаться незаметной и не затмевать важный момент в жизни ее мужа.

Ранее психолог объяснил, почему Мелания Трамп носит защищающую от поцелуев шляпу.