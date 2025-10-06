«Путин знает Германию». Писториус сделал язвительный выпад в сторону России

Президент России Владимир Путин очень хорошо знает инстинкты, рефлексы и злопамятность немцев. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, обвиняя российского лидера в том, что он якобы причастен к инцидентам с беспилотниками в воздушном пространстве ФРГ.

«Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — приводит издание Handelsblatt слова Писториуса.

По словам министра, действия России якобы направлены на создание неопределенности и давления на Германию.

Поводом для обвинений стали инциденты в аэропорту Мюнхена и на аэродроме Эрдинг, где вечером 3 октября были зафиксированы полеты дронов неизвестного происхождения. Также были замечены БПЛА и в других районах, в частности у инновационного центра. В результате работы служб безопасности и временного ограничения полетов на несколько часов были перенаправлены десятки рейсов, а часть вылетов отменена. Воздушные гавани несколько раз за сутки приостанавливали обслуживание рейсов из-за повторного появления БПЛА. После этого в нескольких городах Европы задержали пилотов-любителей, запускавших беспилотники. Связей с Россией у них не было выявлено, сообщали в местной полиции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения подчеркнул, что заявления о нарушении воздушного пространства со стороны России являются голословными и не подкреплены доказательствами. Сам Путин в ответ на эти обвинения отмечал, что информацию о дронах раздувают «чудаки», которые когда-то развлекались по поводу НЛО.