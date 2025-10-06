Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле весной 2022 года, но сорвалась. Об этом заявил экс-советник украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

«Сорвалась встреча 9 апреля [2022 года] Зеленского и Путина в Стамбуле, она была намечена уже. (…) Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью», — объяснил Арестович.

Бывший советник Зеленского сообщил, что срыв встречи представителей Москвы и Киева произошел после вмешательства действовавшего на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Арестович выразил мнение, что это было «преступление» против Украины.

Ранее Арестович назвал приглашение в Москву уникальным шансом для Зеленского. По его словам, в случае отказа он может поколебать имидж «не сбежавшего».