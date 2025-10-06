Пока вы спали: решение Израиля по Грете Тунберг и новые схемы мошенников
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
В Британии отказались судить возможных китайских шпионов ради дружбы с КНР
В Великобритании приняли решение отказаться от судебного преследования предполагаемых китайских шпионов ради поддержания дружеских отношений с КНР. Об этом сообщает ТАСС.
Дело было прекращено после отказа заместителя советника премьер-министра по национальной безопасности Мэттью Коллинса назвать Китай "врагом".
Такой шаг рассматривается как попытка сохранить дипломатический и торговый баланс между двумя странами.
Грету Тунберг и свыше 70 активистов флотилии "Сумуд" вышлют из Израиля
Более 70 участников пропалестинской флотилии "Сумуд", включая Грету Тунберг, в понедельник депортируют из Израиля. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации, израильские власти планируют выслать девять шведов, 28 французов, 27 греков и 15 итальянцев, большинство из которых отправят в Грецию.
Эта флотилия, состоящая из более чем 40 судов, была перехвачена израильскими военными после попытки прорвать блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь в сектор.
Мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов
МВД предупредило о том, что злоумышленники используют функции Telegram-ботов, интегрированных с платежными системами, для совершения мошеннических операций. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве отмечают, что преступники используют такие боты для приема денег, создания форм для ввода персональных данных и одноразовых кодов, что повышает риск обмана.
Эти технологии легко доступны и просто создаются, что делает их привлекательными для мошенников в сочетании с социальными уловками.
Системы Patriot не справляются с перехватом российских ракет на Украине
Американские зенитные системы Patriot не справляются с перехватом российских баллистических ракет на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Газета The Washington Post сообщает, что, несмотря на наличие у ВСУ комплекса Patriot, его эффективность снижается из-за модернизации российскими специалистами своих ракетных вооружений, обходящих системы перехвата.
В результате, по данным СМИ, российские ракеты "Кинжал" и "Искандер" все чаще достигают целей, существенно снижая способность обороны над украинской территорией.
В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ
В Днепропетровской области украинская группа военных сдалась в плен силам группировки "Восток". Об этом сообщает ТАСС.
В числе сдающихся оказались инвалиды и командир танкового взвода, участвовавший в боях за Купянск. Украинские войска предприняли несколько попыток атаковать эвакуируемых боевиков во время их вывоза с линии фронта.