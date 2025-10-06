Принц Гарри допустил ту же роковую ошибку, что и его мать

Принц Гарри упустил шанс примириться с королевской семьей. После встречи с отцом герцог Сассекский сделал роковую ошибку, в точности скопировав поведение принцессы Дианы.

Биограф Аманда Плателл уверена, что Гарри стал жертвой собственной паранойи. Всего через несколько дней после возвращения в Калифорнию после триумфальной поездки в Великобританию принц заявил, что дворцовые "люди в серых костюмах" работали против него и "саботировали примирение с отцом". Имен младший сын короля Карла III не называет, но делает намеки на приближенных брата.

Плателл напомнила, что в свое время Диане тоже постоянно мерещилось, что ее преследуют "люди в серых костюмах", работающие на королеву Елизавету II. Эти мысли стали настоящей паранойей, принцесса была уверена, что все ее несчастья связаны с агентами дворца. Мания леди Ди достигла таких масштабов, что она отменила официальную охрану из Скотленд-Ярда, полагая, что эти люди преданы не ей, а королеве.

"И посмотрите, чем это закончилось", — пишет Плателл в статье для Daily Mail.

По крайней мере, у Дианы были на то веские причины, поскольку она была жестоко обманута журналистом BBC Мартином Баширом, который манипулировал ею в печально известном интервью "Панораме" в 1995 году, навязывая принцессе ложные мысли, что даже ее самые доверенные придворные - предатели, которые сливают информацию в СМИ.

Спустя почти 30 лет после смерти Дианы Гарри заговорил словами матери.