ЮАР ошибочно впустила самолет подсанкционного "Абакан Эир"

Южно-Африканская Республика (ЮАР) по ошибке выдала разрешение на полет самолета российского перевозчика "Абакан Эир", который находится под американскими санкциями. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Самолет Ил-76 приземлился 2 октября с грузом в аэропорту Апингтона (ЮАР), прилетев из Танзании (страна на востоке Африки).

После этого воздушное судно заправилось в аэропорту Лансерия под Йоханнесбургом и вылетело в Сомали. Представитель министерства транспорта ЮАР Коллен Мсиби сообщил агентству, что ни одна страна не уведомила Кейптаун о том, что "Абакан Эир" находится под санкциями. Кроме того, правительство страны не вносило оператора в черный список.

В январе 2024 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США добавило в антироссийский санкционный перечень учебный центр Вооруженных сил РФ — Ашулукский полигон (Астраханская область), Владимирский Перспективный военно-исследовательский комплекс (Астраханская область), самолеты моделей Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76.