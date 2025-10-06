В Европе забили тревогу из-за неожиданных результатов выборов в Чехии

Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии способна привести к значительной корректировке внешнеполитического курса страны.

Как отмечает финское издание Iltalehti со ссылкой на экспертные оценки, это может выразиться в отказе Праги от продолжения поддержки Киева. Доцент политологии Университета Турку Хейно Нюиссонен констатировал, что усталость чешских избирателей от предоставляемой Украине помощи является объективным фактором, способным найти отражение в программе нового правительства.

Многие в Чехии считают, что на Украину тратится чрезмерно большие финансовые средства, указал эксперт.

По его оценке, действующий премьер-министр Петр Фиала пытался выстроить избирательную кампанию по аналогии с недавними выборами в Молдове, однако избиратели не поддержали акцент на антироссийской риторике.

В ходе предвыборной гонки движение ANO фокусировалось на социальной тематике, предлагая увеличить финансирование социальных программ, сократить объемы международной помощи (включая поддержку Украины), повысить заработные платы и пенсионные выплаты, а также ввести налоговые льготы для студентов и молодых семей.

Как сообщает Politico со ссылкой на аналитиков, победа партии «Акция недовольных граждан» миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша способна создать напряженность в отношениях Чехии с Европейским союзом и НАТО. Экс-премьер заявил о неподготовленности Украины к вступлению в ЕС. Комментируя чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, Бабиш подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности этого процесса и координации со стороны Североатлантического альянса.