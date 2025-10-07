Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

Новый глава Минобороны Франции Брюно Ле Мэр заявил, что покинул должность спустя день нахождения в ней. Он также передал полномочия ушедшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню, говорится в соцсети X.

До назначения премьер-министром Лекорню сам занимал должность министра обороны. Ле Мэра назначили главой ведомства 5 октября.

«Я предложил президенту Макрону свой немедленный выход из состава правительства и передачу своих полномочий министра обороны премьер-министру. Президент принял мое предложение», — отметил Ле Мэр.

Во Франции назначили нового главу Минобороны

При этом в понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца.

Ранее французский министр экологических преобразований республики Аньес Панье-Рюнаше заявила, что ситуация с отставкой Себастьяна Лекорню на следующий день после назначения Кабинета министров является цирком. Чиновница подчеркнула, что страной невозможно управлять без участия левых партий.

В начале сентября начались массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начались во Франции. Манифестанты, недовольные экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, перекрывали улицы, жгли мусорные баки и вступали в столкновения с полицией.