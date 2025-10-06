Трамп: первый этап плана по сектору Газа будет завершен на этой неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что на текущей неделе будет завершен первый этап его мирного плана по сектору Газа. "Мне сказали, что первая фаза будет завершена на неделе. И я прошу всех действовать быстро. Время не ждет, иначе последует такое масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть", - написал американский лидер. 3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех живых израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.