Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что deliberately медленно спускается по лестницам, чтобы избежать падений, в отличие от экс-главы Белого дома Джо Байдена. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию вел Белый дом.

© Газета.Ru

"У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно", — сказал Трамп.

В июне Трамп споткнулся при подъеме по трапу президентского самолета. Президент США оступился на лестнице, оперся рукой о поручень, но сумел восстановить равновесие и продолжил подниматься. Вслед за ним аналогично споткнулся государственный секретарь США Марко Рубио. Трамп неоднократно высмеивал Байдена за аналогичные ситуации.

В марте 2021 года Байден трижды оступился при подъеме на борт Air Force One. Инцидент попал на видео и широко разошелся в соцсетях. Представители Белого дома тогда объяснили случившееся "порывами сильного ветра". Тогда Трамп заявил: "Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: "Я ему не проиграл". В октябре 2023 года Байден вновь споткнулся на лестнице в Филадельфии.