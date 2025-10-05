Власти США собираются платить подросткам-нелегалам за отъезд

Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают возможность введения специальных выплат для несовершеннолетних мигрантов, находящихся в стране без законных оснований. Согласно данным телеканала CBS, который ссылается на ведомственные документы, разрабатывается программа по предоставлению материального стимула для добровольного возвращения подростков в свои родные государства.

Программа предполагает выделение денежных средств в размере двух с половиной тысяч долларов США каждому молодому человеку в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет, который незаконно находится на территории страны без сопровождения взрослых. При этом отмечается, что граждане Мексики не смогут участвовать в данной программе и получать соответствующую финансовую поддержку.

Такие меры направлены на создание условий для добровольного возвращения несовершеннолетних мигрантов в страны их постоянного проживания. Программа разрабатывается в рамках комплекса мер по регулированию миграционных процессов и сокращению числа незаконных пересечений государственной границы.