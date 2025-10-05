Стало известно отношение американцев к Трампу

Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряет больше половины граждан США. Также американцы испытывают большие опасения из-за возможного кризиса в правительстве. Об этом говорят данные опроса, проведенного YouGov и телеканалом CBS.

Опрос был проведен на этой неделе, в нем участвовало 2,4 тысячи американцев..

Выяснилось, что 80% граждан тревожатся из-за шатдауна и его экономических последствий. При этом 49% отметили «крайнюю обеспокоенность».

Кроме того, 58% респондентов заявили, что недовольны работой Трампа. Положительно оценили деятельность президента 42%.

«Общий рейтинг одобрения Дональда Трампа составляет 42%. Он вернулся к показателям июля, после 44% в прошлом месяце. Трамп по-прежнему опирается на поддержку своей республиканской базы и по-прежнему получает более высокие оценки по своей программе депортации и иммиграции, чем по инфляции и экономике в целом», — отмечает CBS.

Ранее аналогичный опрос провела юридическая школа Университета Маркетта. Всего 43% респондентов одобрили президентскую работу Трампа.