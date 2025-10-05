В Грузии оппозиционеры перекрыли проспект Руставели

Сторонники оппозиции вышли на проспект Руставели вблизи парламента Грузии и перекрыли движение. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсетях оппозиция призвала своих сторонников собраться у парламента в воскресенье. К вечеру там насчитали около 1000 протестующих. Они держали флаги Грузии, также были замечены флаги ЕС и Украины.

Через час после начала акции они вышли на проспект Руставели и перекрыли движение. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Накануне в Грузии прошли местные выборы. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» победила во всех муниципалитетах. Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 71,58% голосов.

В Тбилиси выборы сопровождались беспорядками. Пострадали 6 манифестантов и 21 полицейский.