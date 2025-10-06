ХАМАС начал перевозить тела заложников для передачи израильской стороне

Сторонники движения ХАМАС приступили к переносу тел погибших в секторе Газа заложников в одно место для последующей их передачи израильской стороне. Об этом сообщило близкое к радикалам палестинское агентство Maan.

© Global look

По его данным, тела заложников доставляются в одно место для того, "чтобы [радикалы] были готовы к их передаче" Израилю. Также указывается, что ХАМАС передал посредникам списки с именами погибших заложников и еще остающихся в живых, которые, вероятно, будут переданы израильской стороне.

Ранее ХАМАС настаивал на поэтапном освобождении удерживаемых заложников, а не в течение 72 часов по плану США. Однако основная проблема заключается в том, что движение не только не может поддерживать связь с группами, удерживающими заложников, из-за интенсивности действий израильских сил в Газе, но и может не обладать точной информацией о местах нахождения пленников и их физическом состоянии на настоящий момент. По данным израильской стороны на конец сентября, сторонники ХАМАС продолжали удерживать в Газе 20 живых заложников и тела 28 погибших узников.

Помимо уже обнародованных "поправок" ХАМАС к плану, выдвинутому президентом США Дональдом Трампом, в том числе по вопросам передачи заложников, разоружения движения или графика вывода израильских сил из Газы, радикалы намерены настаивать на том, чтобы израильские власти не имели возможности изменять списки палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые должны быть выпущены на свободу в обмен на заложников. Более того, как свидетельствует Maan, радикалы хотят лишить Израиль права вето по наиболее одиозным заключенным, отбывающим длительные или пожизненные сроки, как, например Марван Баргути, приговоренный в Израиле к пяти пожизненным срокам.

Источники Maan сообщают, что представители ХАМАС "настроены" на проведение непрямых переговоров с израильской стороной, которые должны начаться в Египте, в течение не менее недели, что превышает сроки, которые были отведены администрацией США.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро движения Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов. Трамп в ответ заявил, что "не потерпит задержек". По его словам, ХАМАС должен действовать быстро, иначе "все будет потеряно". Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС намечен на 6 октября в Египте.