"Совершаем добрый поступок": Трамп объявил войну наркокартелям Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп предположил, что венесуэльские наркокартели вскоре начнут осуществлять контрабанду наркотиков по суше, не исключив, что Вашингтон будет пресекать их деятельность силовым путем.

"Они больше не прибывают по морю, так что нам надо следить за сушей, потому что они будут вынуждены передвигаться по суше. И позвольте мне сказать, что это для них ничем хорошим не закончится", - сказал Трамп, выступая на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск.

Глава Белого дома также заявил, что американские военные нанесли удар по еще одной лодке, на которой, по убеждению США, находились наркотики.

"Каждая из этих лодок ответственна за гибель 25 тыс. американцев и разрушение их семей. Если размышлять так, то мы совершаем добрый поступок, мы совершили еще один прошлой ночью", - указал он.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере три скоростные лодки с находившимися на них 18 людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.