Переспавшая с тысячей мужчин британка при разводе отказалась делиться с мужем миллионами

Торгующая своим телом на платформе OnlyFans британка Тиа Билингер (псевдоним Бонни Блю) оставит своего мужа без денег после развода. Об этом пишет New York Post.

© Соцсети

Билингер «прославилась» тем, что совокупилась с 1057 мужчинами в течение 12 часов. Ее бракоразводный процесс длится уже два года. Камнем преткновения стало состояние в 45 млн долларов.

Адвокаты публичной женщины заявили, что ее супруг Оливер Дэвидсон не должен претендовать на «совместно нажитое состояние», поскольку «доход генерируется исключительно за счет тела Тии».

С этим не согласна мать Оливера — Гилл Дэвидсон, Она считает, что ее сын заслуживает приличной суммы денег от Блю, когда они разойдутся.

«Мой сын больше не на зарплате. Тиа и ее команда отказались от него, и, похоже, он не имеет права ни на копейку из ее богатства», — сказала Дэвидсон.

По ее словам, сын помог Блю нажить состояние. Но теперь она не может дождаться, когда ее сын разведется.

Ранее Блю говорила в интервью, что муж ее «очень поддерживал», когда она бросила работу в сфере рекрутинга, и что именно он дал ей «уверенность в себе для участия в OnlyFans».

И, по словам Блю, она до сих пор работает с Дэвидсоном.