Переспавшая с тысячей мужчин британка при разводе отказалась делиться с мужем миллионами
Торгующая своим телом на платформе OnlyFans британка Тиа Билингер (псевдоним Бонни Блю) оставит своего мужа без денег после развода. Об этом пишет New York Post.
Билингер «прославилась» тем, что совокупилась с 1057 мужчинами в течение 12 часов. Ее бракоразводный процесс длится уже два года. Камнем преткновения стало состояние в 45 млн долларов.
Адвокаты публичной женщины заявили, что ее супруг Оливер Дэвидсон не должен претендовать на «совместно нажитое состояние», поскольку «доход генерируется исключительно за счет тела Тии».
С этим не согласна мать Оливера — Гилл Дэвидсон, Она считает, что ее сын заслуживает приличной суммы денег от Блю, когда они разойдутся.
«Мой сын больше не на зарплате. Тиа и ее команда отказались от него, и, похоже, он не имеет права ни на копейку из ее богатства», — сказала Дэвидсон.
По ее словам, сын помог Блю нажить состояние. Но теперь она не может дождаться, когда ее сын разведется.
Ранее Блю говорила в интервью, что муж ее «очень поддерживал», когда она бросила работу в сфере рекрутинга, и что именно он дал ей «уверенность в себе для участия в OnlyFans».
И, по словам Блю, она до сих пор работает с Дэвидсоном.
«Он работает со мной. Он помогает мне с творческой стороны, с видеосъемкой», — сказала она в одном из эпизодов подкаста «Плохие друзья».