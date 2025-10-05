Трамп пригрозил «полностью уничтожить»  ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС будет «полностью уничтожено», если откажется уступить власть и передать контроль над Газой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

Трамп продолжает продвигать предложенный им план прекращения огня на Ближнем Востоке. На этом фоне репортеры CNN, поинтересовались у него, что произойдет, если ХАМАС будет настаивать на том, чтобы остаться у власти.

«Полное уничтожение!» — ответил американский лидер.

Ранее ХАМАС отреагировал на план Трампа о прекращении огня, состоящий из 20 пунктов.

После этого один из американских сенаторов заявил, что ХАМАС фактически отверг план, настаивая на «отсутствии разоружения, сохранении Газы под палестинским контролем и привязке освобождения заложников к переговорам».

«Он ошибается?» — спросили у Трампа по поводу мнения сенатора.

«Скоро узнаем. Только время покажет!» — ответил президент США.

Он добавил, что ожидает «скорейшей» ясности в отношении того, действительно ли ХАМАС привержен миру.