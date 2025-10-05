В Грузии изъяли оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов

Служба государственной безопасности Грузии сообщила об изъятии оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые предназначались для диверсии в день выборов.

Об этом на брифинге заявил первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.

«Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка... предназначенные для диверсии 4 октября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что очередная попытка грузинской оппозиции устроить «майдан» в республике провалилась.