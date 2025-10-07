Глава киевского режима Владимир Зеленский отчаялся из-за невозможности прекратить авиационные удары Российской Федерации по Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик допустил, что Зеленский теперь понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. И, возможно, заявление главы киевского режима об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния, поделился своей точкой зрения специалист.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за отсутствие реакции на российские авиаудары по объектам на Украине.

Минобороны РФ 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергетики. По информации ведомства, цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты врага поражены.