Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии распределили мандаты парламента по итогам прошедших 28 сентября выборов.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Уточняется, что партия «Действие и солидарность» (PAS) получает 55 мандатов, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — восемь, «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мандатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада.

Партия PAS, несмотря на фальсификации, проиграла оппозиции внутри страны, набрав 44,13%. Но после подсчёта результатов за рубежом получила 50,2%.