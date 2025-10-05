Зеленский раскритиковал Запад за реакцию на масштабную атаку России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию западных стран на масштабную атаку России, произошедшую в ночь на воскресенье, 5 октября. Его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Зеленского, президент России Владимир Путин смеется над молчанием Запада и отсутствием сильных ответных действий.

«Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал», — отметил украинский лидер.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), Российская армия за минувшую ночь атаковала соседнюю республику 496 дронами и 53 ракетами.