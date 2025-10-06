В Харькове зафиксировали частичное отключение света

Частичное отключение света произошло в Харькове после прилетов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу компании «Харьковоблэнерго» и военную администрацию региона.

«Обесточены более 20 тыс. домовладений», — говорится в материале.

Из него следует, что проблемы с энергоснабжением наблюдаются и в двух других регионах Украины. Речь идет о Сумской и Черниговской областях.

В ночь на 6 октября Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Объект находится в районе Харьковского канатного завода и, по данным канала, восстановлению не подлежит.

5 октября в Харькове также зафиксировали перебои с электричеством. Свет пропал после серии взрывов в городе. Как писало украинское агентство УНИАН, за четверть часа в населенном пункте произошли 14 взрывов. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях страны — Харьковской, Сумской и Черниговской.

За день до этого в Сумской области после взрывов оказался обесточен город Шостка. Кроме того, отключение электроснабжения произошло в нескольких населенных пунктах Шосткинского района.