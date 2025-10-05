ХАМАС готов единовременно передать заложников

Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Об этом пишет Al Hadath.

«Высокопоставленный лидер ХАМАС подчеркнул в воскресенье, что движение стремится достичь соглашения о прекращении двухлетней войны в секторе Газа и немедленно начать обмен пленными израильскими заложниками и палестинскими задержанными», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС «полным уничтожением», если оно откажется уступать власть и контроль в секторе Газа.

Трамп заявил, что не потерпит от палестинского движения ХАМАС задержки в освобождении заложников и ситуации, при которой из сектора Газа исходит угроза.