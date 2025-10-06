В Финляндии назвали «фатальное» для Украины событие

Победа оппозиционного движения ANO на парламентских выборах в Чехии может стать «фатальным» для Украины событием. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Утверждается, что победа оппозиции способна привести к отказу Праги от дальнейшей помощи Украине. По мнению политолога Хейно Нюиссонена, усталость чехов от поддержки Киева может отразиться на программе нового правительства.

«Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег. Это вопрос выражения недовольства», — сказал эксперт.

Ранее британская газета Guardian назвала победу ANO под руководством Андрея Бабиша «ударом в спину» для Украины. «Ожидается, что он направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией», — говорится в статье.