The Guardian: Чехия выбрала новый курс, отказав Киеву в поддержке

Прага откажет Киеву в поддержке после победы движения ANO на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.

Издание признает, что победа ANO означает триумфальное возвращение в политику Андрея Бабиша, являвшегося премьер-министром в 2017-2021 годы.

«Ожидается, что он поведет страну новым курсом, отказавшись от поддержки Украины. Тем же курсом, которым пошли пророссийски настроенные Венгрия и Словакия», — пишет The Guardian.

В ходе предвыборной кампании партия ANO обещала защищать национальные интересы страны, увеличить социальные расходы и пенсии, а также сократить помощь Киеву.

Накануне движение ANO победило на парламентских выборах, получив 34,51% голосов чешских избирателей.